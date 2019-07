Il Parco Groane nel comitato organizzatore di Expo Brianza. Alla 39esima edizione l’ente regionale sarà tra i protagonisti, il presidente Della Rovere: “Maturi i tempi per un salto di qualità”

Il Parco Groane entra nel comitato organizzatore di Expo Brianza

Dopo aver promosso tre edizioni del Parco Groane Day, il mercatino a Km0 delle aziende agricole, il Parco regionale delle Groane e della Brughiera Briantea ha deciso di entrare nello staff organizzativo della Fiera intercomunale che verrà inaugurata il 28 settembre nell’area espositiva di Bovisio Masciago.

Nel 2019 entrati anche Barlassina e Ceriano

Quest’anno la “famiglia” di Expo Brianza si è allargata non poco. Alle tre associazioni di categoria (CNA, Confcommercio Seveso e Unione Artigiani Monza Brianza) e ai comuni storici (Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Lazzate, Limbiate, Seveso e Varedo) nel 2019 si sono aggiunti Ceriano Laghetto, Barlassina e appunto il Parco Groane.

Le parole del presidente Della Rovere

“Dopo tre anni con il Groane Day, che definirei sperimentali, di promozione del Parco e di chi opera sul suo territorio, abbiamo ritenuto che fossero maturi i tempi per un salto qualitativo all’interno dell’organizzazione di Expo Brianza. Crediamo fortemente nel fatto che un parco regionale sia anche agente promotore delle peculiarità dell’intera area che rappresenta in campo agricolo, artigianale e, più in generale, produttivo. Pensiamo anche che il nostro ingresso nel comitato sia un ottimo canale per far conoscere all’ampio pubblico di Expo le eccellenze della provincia comasca, recentemente entrata a far parte del nostro Parco dopo l’ampliamento a nord con l’annessione del Plis della Brughiera Briantea e dei territori limitrofi” afferma il presidente Roberto Della Rovere.