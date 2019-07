Ieri, 3 luglio 2019, la mantovana Antonella Forattini, consigliere regionale del Partito democratico, ha comunicato che sul fronte emergenza treni, la proposta del Pd è quella di “ripagare” i pendolari di Trenord per i disagi patiti con un abbonamento gratis a settembre.

Commenta così Antonella Forattini le affermazioni fatte ieri nel tardo pomeriggio in Consiglio regionale dall’assessore ai Trasporti Terzi, che aveva annunciato l’intenzione della giunta di non aumentare i prezzi dei biglietti.

“La Terzi pensava, forse, furbescamente di evitare così le polemiche. Invece, la pezza che propone è ai limiti del ridicolo. Per questo noi del Gruppo Pd chiediamo che Regione e Trenord si impegnino con ben altri sforzi per risarcire in parte i danni causati da un servizio ferroviario ai limiti della decenza per una Regione come la Lombardia: vogliamo che, almeno per il mese di settembre, l’abbonamento per i pendolari sia gratuito. Depositeremo a breve la nostra proposta sotto forma di mozione e ci auguriamo che venga discussa in Aula insieme a quella che ci è stata negata ieri.”