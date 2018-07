Il Pizza Festival di Lentate sul Seveso piace anche alla cantante Elodie, che ieri sera è arrivata a sorpresa all’area feste di Camnago per assaggiare la pizza preparata dai maestri napoletani.

La cantante Elodie al Pizza Festival

Tutti pazzi per la seconda classificata della 15esima edizione del talent “Amici”, che ha conquistato il pubblico con la sua voce calda e avvolgente. E ieri, dopo aver apprezzato l’ottima pizza, si è fatta immortalare in una simpatica foto con i maestri pizzaioli napoletani. Una serata ricca di emozioni, grazie anche ai ragazzi dell’Oasi di Birago, che hanno omaggiato l’organizzatore Luca Leva e i suoi collaboratori con dei lavoretti realizzati da loro, per ringraziarli di tutto.

Domenica il gran finale

La buona cucina, la musica e il divertimento continueranno anche stasera e domani, quando è previsto il gran finale con l’estrazione della sottoscrizione a premi, il cui ricavato sarà destinato al Comitato locale della Croce rossa e alla cooperativa Oasi di Birago. Stasera appuntamento con la tribute band “Effetto Modà”, mentre domani sarà la volta della “Nord sud ovest band”, con le canzoni degli 883 e di Max Pezzali.