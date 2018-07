Il Pizza Festival di Lentate sul Seveso si è chiuso all’insegna della solidarietà, con un assegno da seimila euro consegnato alla Croce rossa e all’Oasi di Birago.

Grazie al Pizza Festival seimila euro a Croce rossa e Oasi

Buona cucina, musica, attrazioni per tutti i gusti e beneficenza: questi gli ingredienti vincenti del «Pizza Festival», la kermesse che per dieci giorni ha attirato migliaia di visitatori nell’area feste di viale Italia a Camnago. Tutte le serate si sono chiuse con successo, anche quelle bagnate dalla pioggia, che comunque non ha impedito a tantissime persone di mettere le gambe sotto al tavolo per gustare le specialità dei maestri pizzaioli napoletani, allietati anche dalle offerte musicali e dagli intrattenimenti proposti.

30mila persone nei dieci giorni della kermesse

Domenica il gran finale, con l’estrazione della sottoscrizione a premi, il cui ricavato, ben seimila euro, sarà destinato al Comitato locale della Croce rossa e all’«Oasi». «Grazie davvero a tutti. Lentate ha un cuore grande, tutti i biglietti dell’estrazione sono stati venduti, permettendo di devolvere seimila euro a due preziose realtà del territorio», il commento dell’organizzatore Luca Leva, che conclude: «In dieci giorni saranno accorse 30mila persone, un numero strepitoso. Grazie ai maestri napoletani, a tutto lo staff, a chi ha animato le serate sul palco». E archiviato un successo, si è già rimesso in pista per organizzare al meglio la settima edizione dell’«Oktoberfest Brianza», in programma dal 23 agosto al 2 settembre alla Porada a Seregno.