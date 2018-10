Il popolo di Limbiate che cammina diventa sempre più numeroso. L’iniziativa promossa dall’assessorato allo Sport coinvolge decine di persone

Limbiate che cammina

Domenica 14 ottobre era la Giornata mondiale della camminata. Il popolo di “Limbiate che cammina” ha onorato la ricorrenza passeggiando per le vie della città e i sentieri del Parco delle Groane. Complici il bel tempo e la voglia di stare insieme, l’iniziativa sta diventando un appuntamento molto apprezzato da persone di tutte le età.

Svago e socializzazione

Camminare insieme offre anche la possibilità di conoscere la città e sperimentare i benefici della camminata tradizionale o del Nordic Walking, condividendo momenti di svago e divetimento. Soddisfatto del successo crescete l’assessore allo Sport Claudio Ceschini: “Abbiamo sempre nuove adesioni, sono molto contento, fare attività e tenersi in forma insieme è un modo per socializzare e fare nuove amicizie”.

Le prossime passeggiate

Le camminate continuano anche nelle prossime settimane con percorsi di 5 chilometri e partenza alle 9. Il 28 ottobre e il 16 dicembre ritrovo in piazza Aldo Moro, 11 novembre partenza da piazza V Giornate, 25 novembre ritrovo in via Valcamonica, 2 dicembre ritrovo in via Sanzio.