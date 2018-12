Il prete scrittore don Giuseppe Corbari ha dato alle stampe il suo sesto libro, una riflessione sulla “nostalgia”.

Uno dei suoi libri è sbarcato in Germania

“Una lacrima sul Nilo”. Si intitola così il nuovo libro scritto dal parroco dei santi Pietro e Paolo. L’opera del sacerdote, che ha già 5 pubblicazioni all’attivo, è uscita in questi giorni. Dopo aver dato alle stampe volumi contenenti preghiere e poesie, editoriali ed omelie, e il libro “Tra un angelo e un cane” sull’avventura di Tobia nella Bibbia e nella vita dei nostri giorni, approdato anche in Germania (è attualmente in corso la traduzione in tedesco), nel suo ultimo sforzo letterario il prete propone un’interessante riflessione intorno alla nostalgia.

Il don: “Un modo per meditare”

“Per me è semplicemente un modo per meditare, raccogliere pensieri, organizzare l’esperienza, raccontare la fede, sostenere il cammino, lodare il Signore… fa bene anzitutto a me stesso, oggi!”. Così dalle pagine dell’informatore parrocchiale “La Fonte”, il prete spiega il senso dei suoi libri, tutti autoprodotti. “Non c’è alcun secondo fine – continua il don – se non comunicare la mia fede e i miei pensieri con la responsabilità del pastore che ha a cuore il cammino spirituale delle persone a lui affidate e quindi care al Signore”.

Il volume, composto da 118 pagine, scritto durante l’estate, prende spunto dal vissuto del Popolo di Israele nei 40 anni di migrazione nel deserto, alla ricerca della Terra Promessa. “E’ la condizione umana, con le sue crisi, le nostalgie, le fatiche di vivere – descrive il prete – E’ un testo attuale, non storico, dove viene tracciato un itinerario interiore, sia spirituale sia psicologico, per superare i difficili ostacoli e asciugare le lacrime di nostalgia che le cipolle d’Egitto producono allora come oggi”.