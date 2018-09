Siete appassionati di Lego, i mitici mattoncini colorati? Allora dovete assolutamente visitare la casa della famiglia Redaelli, in via Umberto I a Renate.

Il regno dei Lego a Renate

Luca Redaelli e il papà Rolando hanno riservato un intero locale alla loro grande passione. Lì trova spazio “Lego city”: un rettangolo di 4 metri per 3, riproduzione in miniatura di una città. Dove non manca proprio nulla: dal porto alla spiaggia attrezzata, all’aeroporto, alla ferrovia. Passando per le strade, le zone residenziali, le caserme dei carabinieri e dei pompieri e tanto, tanto altro ancora.

“Luca adorava giocare con i Lego da bambino – ha ricordato Rolando – Lo scorso ottobre li abbiamo rispolverati ed abbiamo iniziato a costruire la città”.

Piano, piano. Pezzo dopo pezzo. E il progetto non è ancora finito.

“Mi piacerebbe aprire le porte di casa a tutti gli appassionati, a partire dalle scolaresche”, ha affermato Redaelli.

Per ammirare l’opera di Luca e Rolando è possibile contattare il telefonico 0362-999117 e prendere un appuntamento.

Il servizio completo sul numero del Giornale di Carate in edicola da martedì 2 ottobre.