Il sindaco Alberto Rossi consegna la Costituzione ai millennials. Il testo della carta fondamentale della Repubblica Italiana verrà distribuito ai neo diciottenni domenica prossima, 30 settembre, durante la manifestazione “Biblioteca in festa”.

Aperura straordinaria della biblioteca

Domenica la biblioteca civica Ettore Pozzoli osserverà infatti una giornata di apertura straordinaria. Dalle 10 alle 17.30 si susseguiranno laboratori, letture animate per bambini, il servizio prestito e la consultazione dei quotidiani. Si comincia alle 10 con “Pinocchio che rompe le scatole”. Silvia Bonanni, illustratrice vincitrice nel 2009 del Premio Andersen, insegnerà ai bambini dai 7 ai 10 anni come riciclare le scatole di cartone e le riviste, per dare vita a un burattino dal naso molto lungo. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria entro il 29 settembre in biblioteca o via mail all’indirizzo info.biblioteca@seregno.info.

Il sindaco incontra i neo maggiorenni

Alle 11 il sindaco Alberto Rossi incontrerà i giovani del 2000, i cosidetti “Millennials”, i ragazzi che quest’anno diventano maggiorenni. A ognuno di loro verrà consegnata una copia della Costituzione italiana. “Fondamento della nostra Repubblica e della nostra identità democratica”. Spiega Rossi. “Abbiamo scelto la biblioteca perché è uno spazio di confronto, un luogo fisico e mentale dove aumentare le proprie conoscenze, uno strumento per diventare cittadini responsabili e consapevoli”.

Nel pomeriggio letture animate per bambini

Nel pomeriggio sono previste due letture animate a cura delle “Lettrici per caso”. Alle 15.30 “Una principessa piccola così, ma…”, lettura per i bambini dai 3 ai 7 anni. Mentre alle 16.30 sarà la volta dei bambini dagli 8 agli 11 anni con le “Letture strampalate”.