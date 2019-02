Il sindaco ringrazia i volontari del verde. Ma anche tutti gli altri che hanno a cuore la città, indipendentemente dalle iniziative che intrapendono per manifestare il loro amore.

Ieri, sabato 9 febbraio, dopo un sopralluogo lungo il canale Villoresi, il sindaco di Limbiate, Antonio Romeo, ha pubblicamente ringraziato tutti i “paladini” della città di Limbiate. Ieri mattina tre volontari si sono armati di decespugliatori e hanno ripulito la ciclopedonale che corre lungo il canale. “La forza e l’orgoglio dei volontari” è l’inizio del suo pubblico encomio, pubblicato sulla sua pagina social.

“Segno di responsabilità nei confronti della comunità”

Continua il post: “Oggi tre volontari hanno pulito la ciclopedonale lungo il canale Villoresi. Il tempo e le risorse che i volontari mettono a disposizione del nostro paese attraverso la libera iniziativa, sono segno di responsabilità nei confronti della comunità. Grazie a tutti i volontari di stamattina e tutti quelli che in silenzio si adoperano per la comunità. Un valore aggiunto, il loro impegno civile, per far crescere la cultura dell’appartenenza alla città.