In occasione del primo giorno dell’anno scolastico il sindaco scrive agli studenti delle scuole desiane.

Oggi, mercoledì, sono iniziate le lezioni per circa 3.400 alunni di elementari e medie

“Approfittate di tutti gli strumenti che vi saranno forniti e delle esperienze che vivrete. Vi saranno molto utili non solo per il percorso scolastico ma per la vostra vita di cittadine e cittadini curiosi, sensibili e attenti al mondo che li circonda”. Così il sindaco Roberto Corti e l’assessore alla Pubblica istruzione Giorgio Gerosa stamattina (mercoledì 12 settembre) hanno aperto, simbolicamente, l’anno scolastico con la lettera inviata ai circa 3.400 studenti delle elementari e medie di Desio.

“Contagiate le persone con il vostro rispetto”

E la raccomandazione più importante che il sindaco fa ai ragazzi riguarda l’attenzione al rispetto. “Non lasciatevi sviare da chi, purtroppo, commette azioni insensate e pericolose per sé e per gli altri. Non imitateli, piuttosto siate voi a contagiarli con il vostro rispetto verso le persone e le cose”. Si legge nella lettera.

“Contiamo su di voi per una città più bella”

Corti e Gerosa rivolgono anche un invito agli studenti. “Noi che amministriamo la cosa pubblica sappiamo che destinare risorse al ripristino degli atti vandalici significa sottrarle alle esigenze della città. Come molti problemi sociali potrebbero essere superati grazie ad una comunità sempre più attenta e aperta al prossimo. Contiamo anche su di voi per avere una città pulita, ben conservata e accogliente”.