Il Sud contro il “Terün” che piace ai brianzoli

Nato per rendere omaggio al Sud, ai suoi prodotti tipici e d’eccellenza. E’ diventato invece motivo scatenante di un acceso dibattito. Tutto è nato da un consigliere regionale campano, Francesco Borrelli, che non ha preso affatto bene l’iniziativa definendola come “inelegante e poco appropriata”.

L’iniziativa ha un nome: si chiama “Tel chi il terün” e a pensarlo sono stati Filippo, Stefano e Pabel, tre ragazzi del Sud da anni trapiantati in Brianza. Dal 2015 gestiscono insieme la catena Pane&Trita (con locali a Seregno, Muggiò e Cantù) e lunedì hanno lanciato il nuovo panino limited edition a base di sfiziosi ingredienti made in Sud (che si potrà gustare solo fino al 16 febbraio)

“Siamo noi stessi meridionali. Il panino voleva solo essere un inno alle nostre eccellenze… con un pizzico di ironia. Non avremmo mai pensato che il suo nome potesse suscitare tutta questa polemica” – ci hanno raccontato i tre soci.

La Brianza dice sì all’ironia

Polemica che in realtà non sembra attecchire in Brianza. In pochissime ore la pagine Facebook del locale si è letteralmente riempita di commenti a favore dell’ironia e della leggerezza della campagna marketing messa in piedi da Pane&Trita.

E gli stessi clienti del locale, che abbiamo intervistato oggi a Seregno, non capiscono il senso di tanto clamore e delle critiche.

Il comunicato

Anche i diretti interessati rispediscono al mittente le critiche con un comunicato diffuso poche ore fa.