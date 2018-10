Ilaria a sedici anni insegue il sogno di X-Factor. La giovanissima limbiatese dalla voce meravigliosa e l’anima rock si sta facendo notare nelle audizioni del talent show musical

Insegue il sogno di X-Factor

Tutta la città tifa per lei e non solo. Ilaria Pieri, 16 anni, studentessa limbiatese, è stata scelta tra le cinque ragazze che si confronteranno nella categoria “Under donne” per accedere alla finale di X Factor 2018. Ilaria è giovanissima, con il viso pulito e una voce meravigliosa. Nella puntata del talent musicale di Sky trasmessa il 4 ottobre, il giudice Manuel Agnelli ha ascoltato le esibizioni delle 12 concorrenti in gara. Poi ha nominato le cinque migliori che parteciperanno fra due settimane agli “home visit”.

Voce e chitarra

La limbiatese si è presentata con una cover di Helsey: a convincere il giudice, oltre la voce è stata l’esibizione accompagnata con la chitarra. Così Agnelli ha voluto dare una chance a questa giovane promettente assegnandole una delle cinque sedie disponibili per il passaggio del turno. Le speranze per lei, di essere protagonista di questa edizione di X Factor sono ancora vive. La sua permanenza nel programma si deciderà nella puntata del 18 ottobre, quando gli home visit decreteranno i tre concorrenti che, per ogni categoria, accederanno ai live.