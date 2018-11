Ilaria Cerqua e i piccioni finiscono nelle stories di Instagram di Rudy Zerbi. Il Consigliere comunale immortalato dal telefonino del noto critico musicale mentre scatta le fotografie ai piccioni in piazza Duomo.

E’ lei stessa a condividerlo sul suo profilo Instagram. “Incredibilmente finita in una Stories di Rudy Zerbi. Stamattina alle 7.50 in piazza Duomo”.

A scrivere è Ilaria Cerqua, consigliere comunale del Comune di Seregno, che questa mattina è finita nell’obbiettivo del cellulare di Rudy Zerbi. Il famoso critico musicale si trovava in piazza Duomo, probabilmente per lavoro, e ne ha approfittato per intrattenere il suo bel milione di followers a tema “piccioni”.

Già perchè la storia di Zerbi parte proprio da qui “Non c’è nessuno. Faccio qualche storia ai piccioni?” domanda ai suoi followers…

E allora eccoli, come addestrati, rimanere immobili a farsi fotografare dai turisti.

Incuriosito Zerbi filma una paio di persone mentre scattano foto ai volatili più famosi di piazza Duomo e nel “mirino” finisce anche lei, Ilaria Cerqua, macchina fotografica alla mano, mentre è alle prese con la foto perfetta.

“Settimana della moda a Milano… anche i piccioni sono fotomodelli!” ironizza Zerbi che commenta girando il video.

Così come ha ironizzato la consigliera comunale quando si è ritrovata immortalata nelle stories del noto giudice di Amici. “Sono destinata ad essere famosa”….

Svelato l’arcano

Per chi fosse interessato Zerbi ha poi svelato l’arcano. A rendere immobili i piccioni non era certo la loro smania di protagonismo ma l’aria calda che usciva dalle grate della metropolitana su cui erano appollaiati per farsi una dormita.