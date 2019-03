Imbiancare in primavera è un grande classico. Ma come è possibile farlo nel modo giusto? Quali sono le vernici corrette da utilizzare? Chi potrebbe dispensarci i migliori consigli e fornirci i prodotti più indicati per le nostre esigenze?

Tutte le risposte si possono trovare da PentaColor. Il colorificio e centro fai da te di Robbiano di Giussano dispone di una superficie di 1.600 mq: al suo interno sono presenti ben dieci operatori qualificati. Questi sono pronti ad offrire consulenza qualificata e inoltre è possibile trovare materiali sia per l’industria che per l’edilizia.

Imbiancare in primavera

Se il vostro obiettivo è imbiancare in primavera (o far imbiancare), sfruttando la bella stagione per rinnovare le pareti di casa sarà bene prima recarsi da PentaColor. Roberto Arienti, i suoi soci e i suoi collaboratori, sono al vostro servizio per consigliarvi al meglio su lavori di imbiancatura e di verniciatura. Spazio dunque agli interventi sulle mura domestiche, ma anche su inferiate, persiane, finestre, mobili e pavimenti. La gamma di colori proposta è praticamente infinita. E grazie alla dotazione di otto sistemi tintometrici il colorificio è in grado di fornire il prodotto più indicato in base alle esigenze del cliente.

Sia per i privati che per i professionisti

Naturalmente PentaColor non si rivolge soltanto ai privati ma anche ai professionisti. Il piano inferiore del negozio è totalmente dedicato a loro. Qui colore, edilizia leggera e industria possono essere trattati in maniera quanto più completa e funzionale possibile. L’area superiore del centro è invece destinata ai settori del fai da te, hobbistica e belle arti, dove il privato può trovare grande ampiezza e profondità di gamma nei suoi ambiti di maggior interesse.

I contatti

Per tutte le informazioni utili è possibile consultare www.pentacolor.com, la pagina Facebook “PentaColor”, scrivere a negozio@pentacolor.com, chiamare lo 0362.332034 o recarsi direttamente a Robbiano, in viale Monza 12. Gli orari di apertura tradizionali (chiuso lunedì mattina): 8.30-12.30 e 14.30-19.30.

