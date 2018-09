Imprenditori argentini nella sede di Brianza Energia Ambiente in via Agnesi, a Desio. Al termine, si sono mostrati interessati ad una collaborazione per l’allestimento di un impianto per la selezione e valorizzazione dei rifiuti plastici a Cordoba.

Imprenditori argentini in visita alla sede di Brianza Energia Ambiente a Desio

Una delegazione di imprenditori argentini attivi nel riciclo di materie plastiche nella Provincia di Cordoba ha fatto visita all’impianto di termovalorizzazione di Brianza Energia Ambiente a Desio. Nel corso dell’incontro il direttore generale, Alberto Cambiaghi e il direttore tecnico, Giorgio Tominetti, hanno presentato agli ospiti l’attività della società, con particolare attenzione al recupero energetico degli scarti del riciclo delle plastiche e del recupero delle frazioni riciclabili dei rifiuti solidi urbani, prima di accompagnarli in un approfondito tour degli impianti.

Interesse per il riciclo delle materie plastiche

La visita in Brianza è proseguita con una trasferta all’impianto di selezione e recupero delle frazioni differenziate gestito dalla partecipata Seruso SpA a Verderio (Lecco). Il doppio incontro ha avuto luogo nell’ambito di una trasferta organizzata dalla Camera di Commercio italo/argentina di Rosario, che ha organizzato per la delegazione una serie di incontri volti ad approfondire le competenze delle imprese italiane sul fronte del riciclo e del riutilizzo delle materie plastiche, tema quanto mai di attualità.

Soddisfatti gli imprenditori argentini

La Provincia di Cordoba è la seconda provincia più popolosa dell’Argentina, la seconda provincia per dimensione economica dopo la provincia di Buenos Aires ed il centro industriale del Paese. La capitale ospita una delle migliori Università dell’Argentina. Soddisfazione da parte dei partecipanti, che hanno mostrato particolare interesse per le competenze sviluppate da Brianza Energia Ambiente e dalla sua partecipata ed hanno espresso interesse ad intraprendere una collaborazione con Bea SpA per una consulenza nell’allestimento nella regione di Cordoba di un impianto per la selezione e valorizzazione dei rifiuti plastici.