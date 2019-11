In 76 hanno giocato a carte per sostenere la lotta al tumore.

Torneo di burraco per sostenere la lotta al tumore

Un successo il quarto torneo di burraco organizzato dall’associazione volontari lentatesi venerdì sera in Villa Cenacolo per raccogliere fondi a sostegno della sua preziosa attività. Un impegno che dura da quasi 35 anni, come spiega la fondatrice e presidente Sandra Radice Maggioni: «L’anno prossimo raggiungeremo questo importante traguardo e stiamo pensando alle iniziative. Il nostro motto è “La prevenzione è vita”, per questo vogliamo sensibilizzare i cittadini sull’importanza dei controlli».

Visite gratuite al seno e ai nei

L’associazione offre infatti visite gratuite al seno e ai nei negli ambulatori in via Cesare Battisti. «Sempre più persone si rivolgono a noi, abbiamo liste d’attesa fino a gennaio», sottolinea la presidente. Durante la serata, che ha unito divertimento e solidarietà, è intervenuto il vicesindaco Matteo Turconi: «Proprio oggi, dopo i controlli di rito, mi sono stati tolti due nei. La prevenzione in questi casi è fondamentale».