In Brianza nel weekend soleggiato e mite.

Nel complesso potremo godere di giornate tra sole e qualche nuvola innocua, specie nella giornata di domenica. Le temperature saranno ancora gradevoli, con massime che potrebbero toccare i 20 gradi.

Le anticipazioni dell’esperto meteo Christian Brambilla indicano, per domani, sabato 12 ottobre, la possibilità di qualche nuvola al mattino presto in rapido dissolvimento. Il resto della giornata proseguirà con un tempo tutto sommato gradevole e con temperature che potrebbero toccare i 20 gradi.

Domenica invece sarà una giornata caratterizzata da qualche nuvola in più, specialmente sulla parte centro-occidentale della regione. Gli addensamenti saranno comunque innocui. Durante la giornata non si escludono in ogni caso diversi momenti soleggiati, specialmente sulla parte orientale e meridionale.