In coma dopo l’incidente, è tornato a casa Giuseppe Mion, 67enne di Lentate sul Seveso.

In coma dopo l’incidente in bici, ora è a casa con la sua famiglia

Mentre i suoi nipotini fanno a gara per abbracciarlo e sedersi sulle sue gambe, a Giuseppe Mion scappa un sorriso: «Sono proprio fortunato». Non può che sentirsi miracolato ed è grato di poter ancora godere di questi momenti, consapevole che la vita gli ha regalato una seconda possibilità, dopo essere stato a un passo dalla morte. Non ricorda nulla di quel tragico 11 agosto dell’anno scorso, quando mentre era in sella alla sua bici a Casnate con Bernate, in via Pitagora, è caduto e poi entrato in coma.

Oggi festeggia il suo compleanno

La corsa disperata in ospedale, il rischio di non farcela, poi uno spiraglio di luce nel buio più totale. E dopo quasi un anno il ritorno a casa. Oggi, martedì 30 luglio, festeggia il suo compleanno circondato dall’affetto dei suoi cari.

