Cerchi lavoro? In Comune c’è un nuovo sportello che può aiutarti. Da domani, venerdì 5 ottobre, sarà infatti attivo il nuovo sportello lavoro di Afol Monza Brianza presso il palazzo municipale di Desio.

Dall’aiuto compilazione curriculum al supporto alla ricollocazione

Il nuovo servizio è rivolto alle persone residenti o domiciliate nel Comune di Desio che necessitano di un supporto per trovare una occupazione o di un orientamento per la scelta di un percorso formativo. Tra i servizi erogati ci sono l’accompagnamento all ricerca di un impiego (comprensivo di stesura o revisione del curriculum), inserimento nella banca dati e aggiornamento del profilo, candidature per offerte di lavoro o stage, supporto alla ricollocazione. E’ possibile rivolgersi allo sportello, aperto in via Cavalieri di Vittorio Veneto (ingresso cortile biblioteca) il mercoledì e il venerdì, dalle 9 alle 12. Per appuntamenti telefonare allo 0362/625513, oppure scrivere a sportellolavoro@comune.desio.mb.it.

Servizio rivolto anche alle aziende

Il servizio è utile non solo per chi cerca lavoro, ma anche per chi lo offre. Lo sportello infatti si rivolge alle aziende del territorio che desiderino usufruire dei servizi di Afol. Tra questi la preselezione di personale, attivazione di tirocini, consulenza normativa sulle tipologie contrattuali e assunzioni agevolate o supporto alle crisi aziendali.