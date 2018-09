I “Cartoon five” al Dr. Creatur di Desio. La band con la passione per le sigle dei cartoni animati suonerà questa sera in via Lampugnani.

I “Cartoon Five” questa sera si esibiscono al Dr. Creatur

I “Cartoon five”si esibiranno al Dr. Creatur. Mattia Consonni, 28 anni, chitarrista, Loris Romeo, 24 anni, al basso, Riccardo Galluccio, 24 anni, alla tastiera, Alessandro Malagrida, 24 anni, alla batteria e Marta Brambilla, 35 anni, voce. Mattia Consonni, residente a Monticello Brianza, fin da piccolo aveva la passione per le sigle dei cartoni animati così 3 anni fa ha realizzato il sogno di creare una Band.

Le sigle dei cartoni rivisitate in chiave moderna

“E’ sempre stato il mio sogno” dice. Tutti i membri del gruppo sono cresciuti con la cultura rock e metal. Insieme hanno proposto sigle dei cartoni animati rivisitate in chiave moderna e ora vogliono intraprendere una carriera professionale. “Ci siamo esibiti tra la Brianza e il Milanese. Il nostro obiettivo è quello di fare concerti live e in un futuro ci potrebbe essere anche l’idea di fare cover”.