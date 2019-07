In Oasi Lipu al chiaro di luna nel ricordo di Paola. Così gli amici hanno voluto ricordare la 23enne di Limbiate morta in Cina quatto anni fa.

In Oasi Lipu al chiaro di luna nel ricordo di Paola

Una serata al chiaro di luna dedicata al ricordo di Maria Paola Seregni a quattro anni dalla sua scomparsa. L’hanno organizzata l’associazione “Costruttori di Ponti” e l’Oasi Lipu di Cesano Maderno venerdì sera. Una trentina i partecipanti all’escursione notturna. Ad accoglierli, la responsabile dell’oasi, Silvia Baldo, e il presidente di “Costruttori di Ponti”, Riccardo Seregni, fratello di Maria Paola e, come lei, volontario in oasi.

Il drammatico incidente in Cina nel 2015

Era il giugno 2015 quando un incidente stradale in Cina stroncava la vita e i sogni di Maria Paola. L’associazione “Costruttori Di Ponti” nasce proprio per mantenere vivo il ricordo della 23enne limbiatese e continuare, nel solco tracciato da lei, a promuovere e sostenere attività di solidarietà sociale. “Prima dell’escursione – spiega Riccardo – è stato letto un brano tratto dal libro ‘La Cina in dieci parole’. Era una lettura particolarmente cara a Paola, ‘divorata’ più volte durante il suo periodo di studi alla facoltà di Intermediazione culturale all’Università Bicocca di Milano. Il brano è stato scelto insieme a Silvia Pozzi, professoressa di Lingua cinese a cui Paola era particolarmente affezionata, oltre che traduttrice dello stesso libro in italiano”.