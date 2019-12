Un “patentino” per imparare a far vivere meglio il proprio cane all’interno del contesto sociale. Promosso dal Comune di Seregno e organizzato le associazioni Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente e Movimento Animalista Monza e Brianza (con la collaborazione del Servizio Veterinario di Ats Brianza), prende avvio il 22 gennaio un corso di formazione per proprietari di cani, corso finalizzato a fornire informazioni sui comportamenti del cane, sui suoi bisogni, sulle malattie, sulla legislazione.

A Seregno un corso di formazione per i proprietari di cani

Il corso è articolato su tre lezioni di circa tre ore e mezza ciascuna, che si terranno presso la sala civica Gandini di via XXIV maggio tutte con inizio alle ore 20. Per chi frequenta tutte le lezioni, è previsto un esame finale per il conseguimento del patentino rilasciato da Ats Brianza. La partecipazione è gratuita, ma è obbligatoria l’iscrizione.

Questo il programma del corso:

Mercoledì 22 gennaio

Origine, evoluzione e comportamento del cane – Perché un corso per proprietari di cani? Le origini del rapporto tra l’uomo e il cane: un’amicizia antica. Il comportamento dei cani. Relatrice: Silvia Cattani, veterinario.

Mercoledì 29 gennaio

Sviluppo, benessere e comunicazione – Lo sviluppo comportamentale e le fasi della vita del cane: da cucciolo a cane anziano. Il benessere del cane: bisogni fondamentali e principali cause di sofferenza. La comunicazione tra l’uomo e il cane: capirsi per evitare gli errori più comuni. Relatrice: Silvia Cattani, veterinario.

Mercoledì 5 febbraio

Informazione e prevenzione – Credenze errate, inesatte o pericolose: sfatiamo i miti sui cani. Campanelli di allarme: quando preoccuparsi e cosa fare. La convivenza cani e bambini: consigli per le famiglie. Relatrice: Silvia Cattani, veterinario.

Legislazione e figure di riferimento – Gli obblighi di legge del buon proprietario: cani e proprietari buoni cittadini. Informazione sulle figure di riferimento: a chi rivolgersi per avere informazioni corrette e aiuto in caso di problemi. Relatori: Diego Perego, Fabio Ravanelli e Carlo Ferrari di Ats Brianza.

