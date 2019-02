Sta finalmente per essere riparato l’orologio del campanile della Basilica di Desio. E così le lancette torneranno a battere le ore.

Nei giorni scorsi, infatti, le due lancette con il meccanismo sono state prelevate e saranno riparate. Rispetto alla tempistica non ci sono ancora date precise, ma in settimana monsignor Gianni Cesena si incontrerà con i rappresentanti della ditta incaricata per definire anche questo particolare.

Da oltre un anno problemi nel funzionamento

Da oltre un anno l’orologio del campanile aveva problemi nel battere le ore. Prima accumulava minuti di ritardo, poi si è fermato. Rispetto alla vicenda era stata coinvolta anche l’Amministrazione comunale tanto che dell’argomento si è parlato più volte in Consiglio comunale e dalle casse comunali era arrivato un contributo.