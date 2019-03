In tre hanno alzato troppo il gomito questa notte. E’ successo a Brugherio, Bellusco e Desio. A Villasanta, invece, un 46enne è rimasto vittima di un’aggressione.

Notte di alcol

Il primo ad esagerare con l’alcol è stato un uomo di 43 anni, soccorso in codice verde dalla Croce Bianca in via Corridoni a Brugherio. Mancavano pochi minuti alle 23 di ieri, sabato. E’ stato trasportato per accertamenti all’ospedale di Vimercate.

A mezzanotte e mezza, l’ambulanza dei volontari vimercatesi ha raggiunto corso Alpi a Bellusco. A chiedere aiuto era stato un cinquantenne che aveva alzato troppo il gomito. Per lui è stato disposto il trasporto in codice verde al nosocomio di Vimercate.

Stesso copione alle 3 di oggi, domenica, in via Tripoli a Desio. Intossicazione etilica per un ragazzo di vent’anni, accompagnato all’ospedale di Desio, in codice verde, dai volontari di Seregno Soccorso.

Aggressione a Villasanta

Erano le 5 questa mattina quando in via Mazzini a Villasanta si sono sentite le sirene. Quelle dell’ambulanza della Croce Rossa e della gazzella dei carabinieri. Sul posto un uomo di 46 anni, coinvolto in un’aggressione. Lievi le ferite riportate: ha raggiunto il Policlinico di Monza in codice verde.

Incidente: arrivano i vigili del fuoco

Ieri sera, sabato, verso le 20, un incidente tra due auto in via Dante Alighieri a Barlassina. Tre le persone coinvolte: due donne di 21 e 30 anni, un uomo di 36, trasportati in codice verde all’ospedale di Desio. Corposo il dispiegamento di forze:carabinieri della Compagnia di Seregno, vigili del fuoco, automedica e ambulanza della Croce Rossa di Lentate.

Malori a Monza e Carate

A completare la nottata degli angeli della strada, due interventi per altrettanti malori. Il primo in via Magenta a Monza, alle 21,30 di ieri. Un uomo di 72 anni si è sentito poco bene ed è stato soccorso dai volontari della Croce Bianca di Biassono in codice giallo. Volontari che due ore più tardi hanno raggiunto Carate per un 45enne in difficoltà in piazza Cesare Battisti. Per lui codice verde e controlli all’ospedale cittadino.