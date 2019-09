Inaugurata la nuova ambulanza di Avis Meda. Il taglio del nastro domenica 29 settembre 2019 al termine della messa delle 11 in chiesa Santa Maria Nascente.

Una nuova ambulanza per Avis Meda

“Siamo contenti di essere qui oggi a inaugurare questo nuovo mezzo, ma ricordiamoci che prima dei mezzi ci vogliono i volontari per continuare a offrire un servizio importante”, ha esordito il presidente di Avis Meda Roberto Bovo, invitando anche i più giovani ad avvicinarsi a questa preziosa realtà. La nuova ambulanza, in sostituzione a un altro mezzo che per anni e chilometri raggiunti non poteva più essere utilizzato per il soccorso, è stata acquistata con un finanziamento “grazie alla gestione oculata delle nostre risorse”.

Una sedia cardiopatica donata dal Focolare

Oltre alla nuova ambulanza è stata mostrata la sedia cardiopatica di cui Avis Meda ha potuto dotarsi grazie a un’importante donazione da parte dell’associazione “Il Focolare”, guidata dal presidente Arduino Sartore. “Grazie alla loro generosità ora possiamo utilizzare questa sedia cingolata che permette anche a una sola persona di trasportare i pazienti dalla casa all’ambulanza sulle scale in maggiore sicurezza”, ha precisato Bovo.

La benedizione del parroco e il taglio del nastro

Dopo la benedizione impartita dal parroco don Claudio Carboni, è arrivato il momento del taglio del nastro da parte del Gruppo giovani di Avis Meda: “Un altro segnale importante, i nostri ragazzi invitano i coetanei a entrare a far parte della nostra famiglia”, ha aggiunto Bovo. Quindi, a conclusione della cerimonia, il suono delle sirene del nuovo mezzo.