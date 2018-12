Una scuola più bella da frequentare per gli alunni, ma anche un tocco di colore in più per tutta la città. Questa mattina, sabato, in occasione dell’open day dell’istituto, sono stati ufficialmente inaugurati i murales realizzati sulle facciate della media Pirotta.

Sulle facciate scene ispirate alle materie scolastiche

Si tratta di dipinti realizzati dall’artista bergamasco William Gervasoni, in arte Wiz Art, che ha interpretato i disegni realizzati lo scorso anno scolastico dagli alunni di 3C e 3E, in seno al progetto presentato dalla studentessa Arianna Mazzeo, tra i vincitori del bando per il Bilancio partecipativo promosso nel 2017 dal Comune. Grazie ai murales la scuola ora si presenta come un “grande libro” colorato con scene dipinte ispirate alle materie scolastiche (come il Colosseo per la storia, le bandiere per le lingue, provette e microscopi per le scienze) il tutto sotto gli occhi incuriositi dagli alunni disegnati in primo piano. Sui muri della palestra sono state invece dipinte immagini che richiamano gli sport. Anche l’adiacente scuola elementare Agnesi è stata affrescata con scene che ritraggono un paesaggio e il disegno di una bambina che sogna.

“Un bel tocco di colore per tutta la città”

E proprio sulla capacità di sognare dei giovani, unita all’importanza della partecipazione alla costruzione di progetti per la comunità, si è concentrato il discorso del sindaco Roberto Corti, intervenuto all’inaugurazione insieme all’assessore all’Istruzione Giorgio Gerosa. “Sono davvero contento di questo tocco di colore che vivacizza la scuola – ha detto il primo cittadino, ex alunno della media Pirotta, rivolgendosi agli studenti – La cosa importante di queste iniziative è che sono frutto dei vostri desideri che si concretizzano in progetti utili per tutta la comunità. Vi invito a non perdere mai la capacità di sognare e immaginare”.

Tra gli interventi c’è stato anche quello dell’artista Wiz Art, che in città ha già realizzato diversi murales, e della vicepreside Maria Grazia Oliva: “Ringrazio il Comune, Wiz Art, gli studenti e le insegnanti che li hanno coordinati. Siamo molto orgogliosi del fatto che i nostri ragazzi abbiamo contribuito a dare una pennellata di colore alla nostra città”.

Parole a cui hanno fatto eco quelle di Arianna Mazzeo, ex alunna di 3C che lo scorso anno aveva presentato il progetto: “Questo murales che abbiamo realizzato con tanto lavoro è un regalo per tutti, non soltanto per gli studenti e gli insegnanti che frequentano questa scuola, ma per chiunque si trovi a passare di qua”.