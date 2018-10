Inaugurato il centro diurno anziani di Bovisio. Lo spazio è gestito dalla cooperativa Virtus nei locali comunali di via Cantù 7 “Un sogno che si realizza”

Inaugurato il centro diurno anziani

“Un sogno che si realizza”. Così le istituzioni e i dirigenti della Cooperativa Sociale Virtus hanno accolto l’inaugurazione tanto attesa del centro diurno integrato per anziani “Il Sole”, lo scorso sabato. Il centro sorge nei locali comunali di via Cantù 7, uno spazio finora rimasto vuoto e assegnato alla cooperativa lo scorso gennaio.

Sindaco soddisfatto

“Siamo davvero soddisfatti di questo progetto – ha dichiarato il sindaco Giuliano Soldà – perché ci ha permesso di recuperare un bene pubblico inutilizzato e soprattutto di farlo offrendo una soluzione a un bisogno articolato, quello cioè degli anziani che non sono più in grado di essere autosufficienti ma anche quello delle famiglie che per motivi lavorativi non possono avere il tempo di occuparsene personalmente”.

“Risposta al territorio”

All’inaugurazione, oltre al sindaco, era presente l’assessore alle politiche sociali Barbara Colombo. “Finalmente siamo riusciti a dedicare questi locali a un bisogno primario, un servizio richiesto da moltissimi cittadini – ha commentato – Circa il 17 percento degli abitanti di Bovisio e dei comuni limitrofi ha più di 65 anni. Tanti di loro sono in gamba, ma purtroppo c’è anche chi non è più in grado di gestirsi. C’era bisogno dunque di dare una risposta al territorio, e io sono onorata di darvi oggi il benvenuto in questa struttura che vuole risolvere questo problema in maniera così innovativa”.

Diciotto posti, nove già prenotati

Erano presenti al taglio del nastro inaugurale anche il presidente della Cooperativa Sociale Virtus Gianni Coppola e la direttrice del centro, Dory Prete. “Per ora dei diciotto posti che possiamo garantire nella struttura nove sono già prenotati, è già un grandissimo risultato perché ci hanno scelto praticamente a scatola chiusa, senza neppure visitare il centro. Ora contiamo di riempire presto anche gli altri posti” ha asserito la direttrice.