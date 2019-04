Inaugurato il percorso campestre al centro sportivo. Nonostante il maltempo di domenica mattina in tanti hanno partecipato al giro di prova con Limbiate che cammina

Inaugurato il percorso campestre al centro sportivo

Un percorso lungo 1750 metri, omologato dal Coni e dalla Iaaf, che si snoda all’interno del Centro sportivo «Blu» di via Tolstoj: è stata inaugurata domenica mattina la nuova pista campestre. Nonostante la pioggia, i partecipanti non sono mancati, in prima fila il nutrito gruppo di Limbiate che cammina.

Per amatori e professionisti

Il nuovo tracciato podistico ha caratteristiche che lo rendono ideale sia per gli amatori ma anche per i professionisti della corsa ed offre alla città un percorso nuovo e sicuro, all’interno del quale esercitarsi e misurare le proprie capacità atletiche. Il percorso potrà essere utilizzato dalle scuole cittadine, che potranno usufruirne per effettuare le consuete gare di corsa campestre.

Tracciato protetto nel verde

“Siamo contenti – ha commentato l’assessore allo Sport Claudio Ceschini – perché riusciamo a dare ai tanti atleti di Limbiate una pista idonea. È un percorso interno al Centro sportivo, nel verde e protetto, ideale anche per camminate anche di inverno, quando fa buio presto”.