Ennesimo incidente a Carate Brianza all’incrocio tra via Custoza e via Gaetano Donizetti.

L’ennesimo sinistro all’incrocio, già teatro in passato di numerosi incidenti, si è verificato oggi, giovedì 30 maggio attorno alle 12,15. A scontrarsi due auto all’altezza del civico 83 tra via Custoza e via Donizetti. Sul posto è stato chiesto l’intervento del 118, che ha inviato sul luogo dello schianto un’autoambulanza della Croce Bianca di Besana.

Ferita due donne

Secondo le prime informazioni ad avere la peggio sono state due donne, una di 48 anni e una di 80, soccorsa in codice verde. La dinamica è al vaglio invece degli agenti della Polizia locale.

Ancora una volta, il sinistro ha riacceso i riflettori sulla pericolosità dell’incrocio cittadino per il quale più volte i residenti della zona hanno protestato per le condizioni di sicurezza della strada.

In passato l’Amministrazione comunale nel 2015 era già intervenuta insieme alla Polizia locale modificando la viabilità e introducendo il senso unico in via Custoza in direzione del Policlinico di Verano Brianza. Nel mirino, da sempre, l’alta velocità dei veicoli che percorrono via Donizetti. Nel 2008 era stato presentato anche un esposto accompagnato da una raccolta di firme per chiedere l’introduzione di rallentatori e di un segnalatore semaforico.