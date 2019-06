Incidente a Carate Brianza: un motociclista è rimasto ferito dopo lo scontro con un’auto che ha bruciato lo stop.

Incidente in via Magellano a Carate Brianza

Brutto incidente questa mattina, giovedì, a Carate Brianza. Il sinistro si è verificato poco prima delle 7,15 all’altezza dell’incrocio tra via Magellano e via Cristoforo Colombo, la direttrice che collega al quartiere del rione Valà. Un motociclista di 37 anni residente a Desio è rimasto ferito in seguito allo scontro con un’auto che usciva dallo stop e che non avrebbe rispettato il segnale di arresto.

Il conducente dello scooter, diretto verso il Valà, non ha potuto fare nulla per evitare l’impatto contro la fiancata sinistra del veicolo. Nell’impatto ha riportato traumi e una seria ferita ad un braccio a causa dell’urto contro il finestrino posteriore dell’automobile. Sul posto sono intervenuti l’autoambulanza di Seregno soccorso, l’automedica e i carabinieri di Carate Brianza che hanno effettuato i rilievi.

E’ l’ennesimo incidente che si verifica lungo via Cristoforo Colombo. Alla fine dello scorso anno – nel dicembre 2018 – all’incrocio con via Vivaldi, poco prima del punto dove si è verificato il sinistro di questa mattina, aveva perso la vita una donna in seguito ad uno spaventoso scontro tra due auto.