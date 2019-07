Brutto incidente tra un’auto e uno scooter a Carate Brianza: sul posto è intervenuto l’elisoccorso.

Incidente in viale Mosé Bianchi

Si è temuto inizialmente il peggio per il conducente dello scooter che oggi, sabato 27 luglio all’0ra di pranzo si è scontrato con un’auto in via Mosé Bianchi lungo la provinciale per Monza. L’incidente si è verificato attorno alle 12,30 all’altezza del ristorante Verde Nero (ex Osteria del Mes Dì). Sul posto è stato chiesto l’immediato intervento dell’elisoccorso per prestare le prime cure all’uomo – un 38enne – che è rimasto ferito nello scontro. Violentissimo l’impatto tra i due veicoli.

Ancora da chiarire la dinamica dello schianto, al vaglio dei carabinieri e della Polizia locale che hanno proceduto ai rilievi. Il conducente dello scooter è stato successivamente caricato a bordo di un’autoambulanza della Croce Bianca di Besana Brianza e trasferito poi per gli accertamenti del caso al pronto soccorso dell’ospedale di Carate in codice verde. Nell’incidente è stata coinvolta una Renault Clio.

