Incidenti stradali: a Milano e Monza il più basso indice di mortalità. Ecco gli ultimi dati diffusi dall’Automobile club di Milano.

Incidenti stradali: a Milano e Monza l’indice di mortalità più basso d’Italia

Milano e Monza (assieme a Rimini e Ascoli Piceno) sono le province italiane con l’indice più basso di mortalità negli incidenti stradali. Lo confermano gli ultimi dati diffusi da Aci e Istat nella giornata di oggi, venerdì 11 ottobre.

Nel 2018, sulle strade italiane, si sono verificati 172.553 sinistri con lesioni a persone, che hanno causato 3.334 decessi e 242.919 feriti, pari a 472 incidenti, 9 morti e 665 feriti, in media, ogni giorno.

“Secondo i dati di Aci e Istat – afferma Geronimo La Russa, presidente di Automobile Club Milano – nella nostra zona di competenza che comprende Milano, Monza e Lodi si registra un decesso ogni 100 incidenti stradali con l’indice di mortalità più basso in Italia”.

Nel dettaglio, in base ai dati diffusi, a Milano e provincia gli incidenti sono calati da 13.905 (2017) a 13.803 (2018), mentre purtroppo sono aumentati i decessi, da 108 a 116. A Monza si è passati dai 2652 sinistri (con 23 morti) del 2017 ai 2623 (con 24 decessi) nel 2018. Infine a Lodi gli incidenti nel 2018 sono stati 507 (27 in più rispetto ai dodici mesi precedenti) con 8 vittime (nel 2017 erano 11).

Le buone pratiche

“Di fronte a questi numeri non bisogna abbassare la guardia – sottolinea La Russa. Per questo stiamo mettendo a punto corsi di educazione stradale rivolti agli studenti”. Bisogna poi ricordare le cosiddette buone pratiche. Tra queste ricordare ai pedoni di non parlare al cellulare mentre attraversano la strada; ai ciclisti di non viaggiare al buio senza fanali; ai motociclisti di non superare i limiti di velocità, agli automobilisti di non distrarsi e di evitare tutti i comportamenti che mettono a repentaglio sia la loro incolumità sia quella degli altri.

Tecnologia al servizio della sicurezza

“Occorre poi sfruttare le moderne tecnologie per avere in tempo reale tutte le informazioni necessarie non solo a localizzare gli incidenti e le loro modalità ma anche per prevenirli. Automobile Club Milano rinnova infine la disponibilità a collaborare con le amministrazioni locali per segnalare ed eliminare tutte le cause di maggior rischio di incidentalità”, conclude La Russa.