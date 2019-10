Indice di Criminalità: la Brianza nella classifica generale delle 106 province italiane, si posiziona al 58esimo. Nel 2018 sono state presentate 26.556 denunce, circa 3038 ogni 100mila abitanti. Lo rivela l’indagine nazionale del Sole 24 Ore su furti, rapine, estorsioni ed omicidi.

Cosa è l’indice di criminalità

L’indagine del noto quotidiano economico misura la qualità della vita nelle città e nelle province misurando l‘impatto ogni 100 mila abitanti di una serie di statistiche sull’ordine pubblico, e in particolare furti, rapine, truffe, estorsioni, usura, truffe e frode informatiche, secondo i dati forniti dal dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell’Interno.

Lecco rispetto alle altre città lombarde

In generale, rispetto le altre città lombarde siamo sesti. Peggio di noi stanno Milano (che guida la classifica generale) Brescia, Bergamo, Varese e Lecco.

La Brianza tra le peggiori in Italia per furti

L’indicatore peggiore è quello relativo ai furti in abitazione: con 4463 denunce, circa 510 ogni 100mila abitanti, si posizionasettima in classifica. Sempre nel campo dei furti, a quelli in casa, si devono aggiungere anche i 1247 colpi in esercizi commerciali, i furti con destrezza (1401), i 1051 di auto e i 189 con strappo.

Estorsioni e incendi

Siamo nella seconda metà della classifica sul fronte estorsioni con 80 denunce totali (circa 9 ogni 100mila abitanti). Su questo fronte siamo 93esimi in classifica, i mezzo tra Verona e Belluno. Due invece le denunce per usura.

Associazioni per delinquere

Per quanto riguarda l’associazione per delinquere ci piazziamo al 57esimo posto su 106 mentre siamo al 70esimo per le denunce per riciclaggio. E ancora 55 incendi denunciati nel 2018, che ci piazzano in classifica al 57esimo posto.

Violenze sessuali

Le denunce per violenze sessuali sono state 56, un dato che corrisponde a 6,2 ogni cento mila abitanti e un posizionamento circa a età classifica (64esima posizione).

Omicidi e tentati omicidi

Undici le denunce per tentato omicidio e sette quelle per omicidio. Nessuna denuncia, fortunatamente, per infanticidio.

Rapine e frodi informatiche

Le rapine denunciate sono 333 (ovvero 38,1 ogni 100mila abitanti) e, su questo fronte, siamo purtroppo in 23esima posizione. Infine nel 2018 sono state 919 le denunce per truffe e frodi informatiche.