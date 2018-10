Influenza: al via la campagna vaccinale gratuita a Monza e Vimercate. Sarà possibile vaccinarsi presso i medici di medicina generale e le ASST

Prenderà il via nella settimana del 5 novembre la campagna di vaccinazione antinfluenzale gratuita in provincia di Monza. Come comunicato da ATS Brianza sarà sarà possibile vaccinarsi negli ambulatori dell’ASST di Monza e di Vimercate (con accesso su appuntamento) e presso i Medici di medicina generale dal 5 novembre al 15 dicembre.

Dal punto di vista anagrafico la vaccinazione gratuita è prevista per gli over 65 (quindi chi è nato nel 1953 e negli anni precedenti); tra le categorie di persone cui è diretta la vaccinazione gratuita le donne in gravidanza, i medici e il personale sanitario di assistenza, chi è affetto da patologie croniche e, quest’anno per la prima volta, anche i donatori di sangue. Presso le ASST potranno vaccinarsi tutti i soggetti che ne facciano richiesta, anche se non appartengono alle categorie comprese nella somministrazione gratuita, al costo di 16 €.

Come e dove prenotare

Per quanto riguarda l’ASST di Monza la prenotazione è operativa dal 22 ottobre telefonando da lunedì a sabato dalle ore 8.00 alle ore 20.00 al CALL CENTER REGIONALE ai numeri: 800.638.638 (numero verde) da telefoni fissi e 02.99.95.99 da telefoni cellulari

BRUGHERIO: ambulatorio vaccinazioni ASST (Viale Lombardia 270)

CESANO MADERNO: ambulatorio vaccinazioni ASST (Via San Carlo 2)

DESIO: ambulatorio vaccinazioni ASST (c/o ospedale di Desio Via Mazzini 1)

LIMBIATE: ambulatorio vaccinazioni ASST (Via Monte Grappa 19)

MONZA: ambulatorio vaccinazioni ASST (Via De Amicis 17)

MUGGIO’: ambulatorio vaccinazioni ASST (Via Dante 4)

Per quanto riguarda l’ASST di Vimercate la prenotazione può essere effettuata dal 25 ottobre telefonando da lunedì a venerdì dalle ore 16.00 alle ore 19.00 al numero 039 6657575.

BIASSONO: sede Croce Bianca (Via Mazzini 37)

CARATE BRIANZA ambulatorio vaccinazioni ASST (Via Mascherpa 14)

LISSONE: ambulatorio vaccinazioni ASST (Via Don Minzoni 74) e Poliambulatorio ASST (Via Bernasconi 16)

SEREGNO: ambulatorio vaccinazioni ASST (Via S. da Seregno 102)

SEVESO: ambulatorio vaccinazioni ASST (Via Martiri d’Ungheria 30)

USMATE: ambulatorio vaccinazioni ASST (Via Roma 85)