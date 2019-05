Inizia questa sera la Sagra d’estate all’oratorio San Giorgio. Ogni sera cucina aperta con specialità regionali e martedì pizze in forno con i ragazzi di PizzAut

Taglio del nastro per la Sagra d’estate in programma da questa sera, giovedì 23 maggio, a domenica 2 giugno all’oratorio San Giorgio di Limbiate. Ogni sera specialità gastronomiche regionali, panini, grigliate, saggi di danza, musica dal vivo. Oggi il ristorante propone come specialità spaghetti allo scoglio, dopo cena torneo di burraco. Domani, venerdì, serata abruzzese con amatriciana e arrosticini, sabato serata emiliana. Il 2 giugno gran finale con il pranzo degli anniversari di nozze.

Ospiti speciali i ragazzi di PizzAut

I ragazzi di PizzAut, tra cui un limbiatese, sono gli ospiti d’onore della Sagra d’estate. I pizzaioli dell’associazione che si occupa di inserimento lavorativo per ragazzi autistici saranno all’opera nella cucina dell’oratorio di via Mazzini martedì 28 per la preparazione di un gustosissimo giropizza. Durante la serata saranno presentati anche finalità e progetto di PizzAut

Il progetto di inclusione

Il progetto PizzAut ha l’obittivo di avviare laboratori di inclusione sociale attraverso l’apertura di una pizzeria gestita da ragazzi con autismo affiancati da professionisti della ristorazione e della riabilitazione. Per partecipare alla serata di martedì in oratorio, meglio prenotare a prenotazioni@pizzaut.it