Previsioni meteo: inizio di settimana soleggiato ma con vento forte su tutta la Lombardia, Brianza compresa. Da questa mattina infatti il vento di Foehn soffia intensamente anche sulla provincia brianzola.

Previsioni meteo per la settimana

Nel dettaglio ecco le previsioni di Christian Brambilla per la settimana:

Secondo l’esperto meteo avremo una settimana all’insegna del sole, con venti persistenti sia nella giornata di lunedì che in quella di martedì. Dal pomeriggio di domani il foehn dovrebbe attenuarsi e lasciare spazio ad un clima decisamente più primaverile, con temperature che arriveranno fino ai 12/14 gradi.

Ancora abbastanza rigide le temperature mattutine con minime comprese tra 0 2 due gradi, anche nella giornata di domani.

Mercoledì e giovedì il cielo rimarrà soleggiato con qualche gelata al mattino specie su centro/bassa pianura. Temperature minime comprese tra -3/1 grado, massime attorno ai 10/12 gradi.

Vento forte: ecco il bollettino della Protezione civile

Ecco di seguito il bollettino emesso dalla Protezione civile relativamente al rischio vento forte sulla Lombardia.

“Su fascia di pianura, Prealpi orientali e Valcamonica (oltre i 500 metri) le velocità medie orarie saranno comprese tra 20 e 40 km/h ma si potranno avere frequentemente raffiche comprese tra 35 e 50 km/h. Al di sopra dei 1000 metri si potranno avere velocità medie orarie superiori ai 40 km/h ma non in modo esteso.

Su tutto il territorio regionale venti diffusamente forti oltre i 2000 metri per tutta la giornata.

Per martedì 12/02: persistenza di vento forte sui settori occidentali anche nei bassi strati e sulle Zone alpine in quota”.