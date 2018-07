Inseguito dai vigili di Limbiate fa incidente poi fugge a piedi nel bosco. L’auto è risultata intestata a un prestanome. La pattuglia della Polizia locale in turno domenica si era insospettita perché il veicolo continuava a zigzagare e a far stridere le gomme

Auto intercettata in via Laghetto

Gli agenti hanno intercettato la Volkswagen Golf in via Laghetto, a Città Satellite, era diretta verso via Lombra. La puttuglia ha quindi intimato l’alt al conducente, un nordafricano, ma lui anziché fermarsi ha accelerato per cercare di seminare i vigili che gli stavano alle costole.

Scappando ha fatto un frontale

Giunto in prossimità di via Oberdan, lo straniero, omettendo di dare la precedenza, ha fatto un frontale con una Daihatsu dove c’era a bordo anche un bambino. Per fortuna il minore era ben assicurato al seggiolino e non ha riportato lesioni

Si è dileguato nel Parco delle Groane a piedi

Sentendosi braccato, il conducente della Golf ha abbandonato l’auto e si è dileguato nel Parco delle Groane con in mano un sacchetto. Gli agenti hanno dunque proceduto con i controlli sulla vettura accertando che è intestata a un prestanome che risulta proprietario di altri 36 veicoli

L’auto era intestata a un prestanome

Nel frattempo gli agenti del comando di piazza V Giornate hanno allertato i colleghi di Solaro che hanno proceduto con i rilievi del sinistro e ad effettuare la contestazione per intestazione fittizia del veicolo. Procedendo in questo modo, il veicolo sarà cancellato dall’Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile.