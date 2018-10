Intervento a tempo di record per riparare la perdita. Lavori in notturna nel cuore del centro storico di Desio, dove oggi si celebra la festa cittadina.

Intervento a tempo di record

Lavori in notturna per riparare una perdita idrica nel cuore storico di Desio, dove oggi si celebra la festa cittadina. L’allarme è scattato alle 22 di sabato sera, in via Pio XI, angolo via Portichetto. Sul posto, sono subito intervenute le squadre tecniche aziendali dell’acquedotto. Una volta eseguito lo scavo, si è constatato che la conduttura danneggiata si trovava al di sotto di una tubazione delle fognature. Così, è stato necessario anche il coinvolgimento dell’ufficio fognario, che ha provveduto a rompere il tubo sovrastante per aprire un varco in modo da poter raggiungere e aggiustare il punto dell’acquedotto da cui scaturiva la perdita d’acqua con il posizionamento di una fascetta di riparazione. L’intervento è stato portato a termine a tempo di record, alle 10 di stamane, per consentire lo svolgimento delle manifestazioni in calendario per la giornata odierna. Riempita la buca, si è provveduto al getto di calcestruzzo e la strada è tornata transitabile. Il ripristino dei cubetti di porfido, avverrà nei prossimi giorni.