Intolleranze alimentari: ad ottobre in farmacia test e consulenze. Consulta l’elenco delle farmacie brianzole che aderiscono all’iniziativa.

Intolleranze alimentari: ad ottobre in farmacia test e consulenze

In 600 FARMACIE SPECIALIZZATE di tutta Italia ottobre sarà il “Mese della tolleranza alimentare”. Una nuova iniziativa per aiutare i cittadini a conoscere e contrastare le infiammazioni da cibo o intolleranze. Anche in Brianza partecipano diverse farmacie dove sarà possibile fare a condizioni vantaggiose un Food Inflammation Test. Un esame che permette non solo di misurare l’infiammazione da cibo, ma anche di costruire un percorso per recuperare la tolleranza alimentare, capendo cosa mangiare e quando.

Ecco l’elenco delle farmacie aderenti in Brianza

Le Farmacie aderenti all’ iniziativa nella provincia di Monza Brianza sono:

Farmacia Ariani – Via Cesana E Villa, 12 – Biassono

Farmacia Mazzoleni – Viale Lombardia, 99 – Brugherio

Farmacia Merati – Via Volta, 1 – Carate Brianza

Farmacia Carizzoni – Via Kennedy, 2 – Correzzana

Farmacia Basaglia – Via Buonarroti, 58 – Monza

Farmacia Trevisan – Via Roma, 5 – Usmate

Consulta l’elenco delle FARMACIE SPECIALIZZATE

Clicca qui per scaricare la locandina dell’iniziativa

Tanti i problemi di una alimentazione sbagliata

«Disturbi della digestione, sovrappeso, ma anche problematiche cutanee sono solo alcune delle conseguenze di un’alimentazione scorretta, sbilanciata, poco sana – spiega il dottor Santo Barreca, portavoce delle FARMACIE SPECIALIZZATE – Per questo a ottobre vogliamo sensibilizzare i cittadini sul tema dell’infiammazione da cibo offrendo informazioni e consulenze personalizzate».