Investita sulle strisce finisce in ospedale. E’ successo questa mattina a Bovisio Masciago, 51enne in ospedale per una sospetta frattura al femore

Una donna di 51 anni residente a Bovisio Masciago stava attraversando la strada sulle strisce pedonali quando è stata investita da una “Peugeot” guidata da una 25enne sempre residente in città. L’automobilista aveva appena svoltato a sinistra in via Cavour ma non si è accorta del pedone. L’incidente è avvenuto questa mattina, mercoledì 12 dicembre alle 10, in piazza Aldo Moro a pochi passi dal Municipio di Bovisio. Per fortuna l’auto viaggiava a bassa velocità ma in seguito all’urto con la vettura, la donna investita è caduta rovinosamente a terra

Sospetta frattura al femore

Per soccorrere la 51enne è stato allertato il 118 che ha inviato sul posto un’ambulanza del Soccorso Seregno e l’auto medica. Intervenuti anche gli agenti del vicino comando di Polizia locale che hanno proceduto con i rilievi del sinistro. La donna ferita è stata accompagnata al Pronto soccorso dell’ospedale San Gerardo di Monza per una sospetta frattura al femore