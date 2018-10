Ipotesi di beatificazione per Papa Pio XI. A Desio una giornata di studi e i primi passi per l’apertura di una causa di beatificazione.

Giornata di studi dedicata a Papa Pio XI

A 99 anni dalla Consacrazione Episcopale a Varsavia il «Cisd Pio XI – Centro Internazionale di Studi e Documentazione Pio XI» propone una giornata di studi sabato 27 ottobre alla «Casa natale di Pio XI» (via Pio XI, 4). Il programma inizierà da Paolo VI, canonizzato il 14 ottobre. Alle 15.30 Giselda Adornato, consultore storico della «Causa di beatificazione del Cardinal Montini – Paolo VI», parlerà della storia della causa di canonizzazione del papa bresciano.

Solenne celebrazione in Basilica

A seguire si aprirà l’ipotesi della canonizzazione di Pio XI. Ne parlerà Fabrizio Pagani dell’Archivio Storico Diocesano di Milano, che spiegherà quali sono i primi passi per l’apertura di una causa di beatificazione. La giornata si concluderà alle 18.30 in Basilica, con la solenne concelebrazione in memoria di Pio XI presieduta da monsignor Gianni Cesena.