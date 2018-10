Di strisce blu in giro a Cesano Maderno se ne vedono parecchie, mancano invece i “parcheggi rosa”, riservati alle neomamme, già istituiti in diversi Comuni. Una lacuna evidenziata dal Movimento 5 Stelle che ha presentato una mozione da discutere in Consiglio proprio per istituire i posti auto destinati alle donne in gravidanza e ai neogenitori, di entrambi i sessi, con figli neonati al seguito, fino a un anno di età.

Stalli dedicati ai genitori con al seguito figli fino a un anno di età

“Diverse Amministrazioni comunali agendo secondo una logica di miglioramento della qualità della vita, hanno da tempo promosso l’istituzione di parcheggi rosa”. Recita il testo della mozione firmata dai due consiglieri pentastellati Giulia Fumagalli e Dario Pizzarelli. “Premesso questo chiediamo che il Consiglio comunale impegni il sindaco e la Giunta ad individuare ed istituire un numero adeguato di posti auto gratuiti riservati alle donne in stato di gravidanza e ad entrambi i genitori con prole neonatale al seguito fino ad un anno di età”.

Parcheggi vicini a luoghi di pubblica utilità

La mozione invita anche a realizzare i nuovi stalli in prossimità delle sedi dei servizi di pubblica utilità (in particolare di scuole, asili, uffici sanitari), esercizi e servizi essenziali di uso quotidiano.

Per accedere a questi stalli, specificano i 5 Stelle riportando l’esperienza di altre città, è necessario avere un “Contrassegno Temporaneo Rosa” da esporre sul cruscotto, rilasciato dal Comune.

L’unico “inghippo” è che tali parcheggi non sono previsti dal Codice della Strada. «Pertanto – si sottolinea nell’illustrazione della mozione – non potendo elevare sanzioni nei confronti di automobilisti che occupano indebitamente tali spazi, l’iniziativa è affidata esclusivamente alla sensibilità, cortesia, responsabilità e senso civico dei cittadini, che sono invitati a rispettare i soggetti beneficiari dei parcheggi riservati”.