Si chiama Andrea Fratellini ed è un ventriloquo. Assieme al suo “Zio Tore” ha riscosso un enorme successo.

Italia’s Got Talent 2020: il primo finalista è un Ornaghese

Davvero unica l’esibizione dell’Ornaghese Andrea Fratellini ieri sera nella prima puntata della stagione 2020 di Italia’s Got Talent. Un’esibizione che lo ha portato ad essere il primo finalista della nuove edizione del programma in onda su Tv8.

Impressionante, tanto da lasciare i giudici e il pubblico a bocca aperta, la sua performance come ventriloquo assieme a “Zio Tore”. Pochi minuti in cui ha saputo dare prova delle sue grandi doti musicali e di improvvisazione.

Ovviamente l’esibizione non è sfuggita agli Ornaghesi che proprio questa mattina, sul gruppo cittadino, gli hanno fatto i complimenti per lo spettacolo di ieri sera in tv. Lo stesso sindaco di Ornago, Daniele Siccardi, lo ho definito “Bravissimo e coinvolgente”.