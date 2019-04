Un weekend ricco di grandi soddisfazioni per l’Associazione Musicale Santa Cecilia di Besana Brianza in trasferta a Riva del Garda. I musicanti, sotto la guida del direttore Armando Saldarini, hanno preso parte, nel pomeriggio di domenica 13 aprile, al prestigioso “Flicorno d’Oro”, un concorso di fama internazionale nato nel 1992 con l’intento di offrire un momento di qualità musicale e soprattutto confrontarsi con diverse formazioni provenienti da tutti i Paesi d’Europa.

La banda tra i “grandi” d’Europa

Una realtà quella del “Flicorno d’Oro” che la banda aveva già avuto modo di conoscere, partecipando nel 2017 in prima categoria, riscuotendo grande successo e ottimi risultati. Quest’anno la sfida è stata ancora maggiore: i bandisti hanno affiancato formazioni professioniste in categoria superiore, quali la Banda Unión Musical de Meaño (Pontevedra), l’Ensemble musical de Maillé, Koninklijke Harmonie “Vrank en Vrij” Nazareth, e molte altre. Tanta la voglia di suonare e condividere una passione comune che va ben oltre la mera competizione in un pomeriggio tutto all’insegna della buona musica.

Una bella spaghettata per tutti

Di ritorno da una trasferta così entusiasmante, i bandisti hanno festeggiato l’ottimo risultato raggiunto di 85 punti su 100 in categoria superiore con una spaghettata in allegria, già carichi e pronti ad affrontare il loro prossimo appuntamento con la diciottesima edizione del Festival Bandistico internazionale che si terrà dal 3 al 7 luglio.