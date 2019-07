La banda di Cesano Maderno sul set con Jessica Aniston. E’ uscito il film girato l’anno scorso a Como: in video anche il “Giuseppe Verdi”.

La banda di Cesano Maderno sul set con Jessica Aniston

I riflettori del grande cinema a stelle e strisce si sono puntati sul corpo musicale “Giuseppe Verdi” di Binzago. I componenti dell’ente culturale e musicale più antico della città di Cesano Maderno sono finiti nel film “Murder Mystery” con Adam Sandler e Jennifer Aniston (dal 14 giugno sul colosso Netflix). E non per caso. Il presidente Franco De Ponti e i suoi hanno partecipato alle riprese, che si sono tenute la scorsa estate, tra il mese di luglio e quello di agosto, in Italia, e in particolare a Como. E’ proprio qui che i bandisti, superati i provini, si sono presentati per le riprese in un set blindatissimo e preso d’assalto da fan e curiosi.

L’orgoglio del corpo musicale

“Abbiamo dovuto mantenere il più grande riserbo fino all’uscita del film in Italia – spiega De Ponti – ma ora sì, lo possiamo dire: siamo finiti in un film a diffusione mondiale. E confidiamo che tutta Cesano sia orgogliosa di questo”. I componenti della banda di Cesano Maderno si sono prestati a interpretare dei musicisti che sfilano lungo le vie del centro di Como.

Splendidi costumi di scena

“Ovviamente – precisa il presidente De Ponti – nel film non compariamo in divisa: i costumisti ci hanno fatto indossare bellissimi costumi cuciti su misura e spettacolari maschere. Nessuno di noi dimenticherà mai questa esperienza, con l’orgoglio di aver mandato al mondo un’ottima immagine del corpo musicale Giuseppe Verdi e con esso della città di Cesano. E’ proprio vero che la musica, se fatta insieme, è capace di tutto».

