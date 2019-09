Occhi profondi, capelli ricci scuri, un sorriso disarmante e la musica nel sangue. Sono le carte che hanno permesso alla medese Magdalena Rosa di trionfare a «Miss Teenager Original Italia», un concorso di bellezza e talento che si è svolto a Roma il 2 settembre.

Magdalena trionfa a Miss Teenager

Dal 1964 seleziona bellezze in erba per intelligenza, cultura, fascino e abilità, per proiettarle nel mondo dello spettacolo. Essere belle non basta, bisogna dimostrare di essere brillanti e di avere tante altre qualità. E Magdalena, italo dominicana, 16 anni da compiere il 14 novembre, studentessa del liceo linguistico di Cantù, ha centrato gli obiettivi, conquistando una nutrita giuria tecnica e incantando tutti sulle note dell’ukulele. Nata da mamma italiana, Silvia Bassi, e papà dominicano, Jesus, è cresciuta e sempre vissuta a Meda e da quando aveva cinque anni frequenta la scuola di ballo «Gemky Dancing School» di Lentate sul Seveso, «che mi ha preparato al cento per cento dal punto di vista artistico», ci racconta entusiasta.

La musica nel sangue

Tra le sue tante abilità (hip hop, popping, canto, capacità mnemonica, suonare l’ukulele, disegno) c’è infatti anche la danza, che pratica con impegno e dedizione. Una passione, quella per la musica e per il ballo, che deve al papà e che ha iniziato a sviluppare fin da piccolissima. Ma il suo è un talento artistico a 360 gradi: a soli tre anni ha iniziato a mostrare particolare interesse verso la lettura e la musica, a cinque ha iniziato a studiare danza classica e a sei pianoforte. Ma ha mostrato scioltezza anche nell’apprendimento dell’inglese. I genitori hanno compreso la sua poliedricità e l’hanno iscritta anche a un corso di teatro, oltre a quelli di danza moderna, tip tap, hip hop, popping e street dance. Un’artista a tutto tondo, a tal punto che Thiago Oliveira, coreografo che collabora con la «Gemky Dancing School», l’ha notata e le ha proposto di partecipare al concorso «Miss Teenager».

Ha conquistato tutti con l’ukulele

«Ho provato per gioco, non credevo che avrei vinto – dice Magdalena – Invece i provini sono andati benissimo e sono stata selezionata tra le 31 finaliste». E dopo essersi aggiudicata la fascia di «Miss Musical», ha sbaragliato le concorrenti conquistando la giuria, oltre che per la sua bellezza, per la padronanza del palco, la sinuosità dei movimenti, la presenza scenica e per la splendida performance con l’ukulele. Alla fine la decisione dei giudici è stata unanime e a incoronarla reginetta delle teenager è stata la «stellare» Valeria Marini. «E’ stata un’emozione indescrivibile», conclude Magdalena, che tra le varie proposte è già stata invitata a cantare presso l’ambasciata della Repubblica Dominicana. A 15 anni ha già talento da vendere e sogna in grande: «Vorrei diventare una pop star come Rihanna e Beyoncé e reppare come Eminem; oppure un’artista di musical e magari un giorno calcare palcoscenici di spessore come quello di Broadway».