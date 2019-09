La Biblioteca di Desio aderisce al BiblioPride 2019 con un omaggio speciale a Leo Lionni. Allestita una mostra per celebrare i 60 anni di “Piccolo blu e piccolo giallo”.

La Biblioteca di Desio aderisce al BiblioPride 2019

Incontri, mostre e letture animate a Desio in occasione del Bibliopride 2019, kermesse di promozione della lettura che avrà come location privilegiata la Biblioteca Civica.

Per l’evento, promosso dall’Associazione italiana biblioteche e giunto alla sua ottava edizione, Desio ha scelto lo slogan “In Biblioteca. Cresci. Sogni. Voli” a testimonianza dell’importanza della lettura, specialmente nella prima infanzia.

Un omaggio a Leo Lionni

E proprio ai più piccoli saranno dedicati i tanti eventi che si terranno nel corso della manifestazione, in programma dal 23 al 28 settembre. Letture animate, laboratori e un focus su un grandissimo autore per bambini, Leo Lionni che tra tanti libri ha scritto un capolavoro della letteratura come “Piccolo blu e piccolo giallo”.

“Leo Lionni: tu sei un poeta” è l’esposizione destinata ai bambini di tutte le età per celebrare l’artista nei 20 anni dalla sua morte e per i 60 anni dalla pubblicazione del suo capolavoro più famoso. La mostra è progettata come un percorso alla scoperta della sua opera attraverso i suoi personaggi più emblematici e i suoi libri più amati. Ha lo scopo di invitare bambini, genitori ed educatori a una riflessione sulla poetica di Lionni, quanto mai attuale, ma anche di regalare momenti di condivisione lieve e giocosa, in compagnia delle sue storie.

C’è da divertirsi

Sarà visitabile negli orari di apertura della biblioteca ; ogni pomeriggio, dalle 16.00, nell’angolo “laboratorio creativo” e con la presenza di personale della biblioteca, i bambini potranno dare sfogo alla fantasia e giocare con i personaggi incontrati nella mostra. In Sala Sostare e in altri spazi della biblioteca i bambini ritroveranno i personaggi da lui creati (topini, coccodrilli, camaleonti, pesci, uccelli…) sulle tavole esposte, nelle pagine dei libri, nelle animazioni tratte dalle storie.

“Nell’anno dei festeggiamenti dei 20 anni di Nati per Leggere – programma di promozione della lettura tra le bambine e i bambini nella fascia di età 0-6 anni – a Desio il Bibliopride 2019 si concentra sul ruolo fondamentale della biblioteca civica per avvicinare i più piccoli alla lettura, presidio per eccellenza dedicato la promozione della lettura – racconta l’Assessore alla Cultura Cristina Redi. Abbiamo immaginato due appuntamenti con letture animate, momenti di ascolto di audiolibri, ottimo strumento inclusivo di avvicinamento alla lettura, ma anche un laboratorio e una mostra per accendere l’amore per la lettura nei più piccoli”.

La settimana si concluderà sabato 28 settembre con due incontri di letture animate e laboratori rispettivamente curate dal rinnovato gruppo di volontarie per la promozione della lettura in biblioteca “Lettrici in volo” e dall’associazione “La porta socchiusa”.