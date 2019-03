La Brianza che accoglie sfila domani a Monza. Ben 100 le associazioni brianzole coinvolte.

In piazza per l’accoglienza

Associazioni culturali e sindacati, scout ed enti religiosi, partiti e comitati di quartiere: la manifestazione in programma per domani, sabato 23 marzo, ha superato la quota di 100 adesioni.

Cresce l’attesa, dunque, per l’appuntamento che unisce tutte le realtà della “Brianza accogliente e solidale”, una rete ampia che tocca tutti i Comuni della provincia di Monza e Brianza.

Si parte alle 14,30 dal centro di Monza

Si partirà alle 14,30 da piazza Trento e Trieste e, attraverso un corteo festoso e colorato, la manifestazione,si estenderà per le vie del centro città in un percorso di 2 chilometri prima di tornare in piazza. Oltre a striscioni, bandiere e cartelli, ci sarà la musica e qualche installazione artistica.

Una giornata di mobilitazione che ha l’obiettivo di valorizzare le buone pratiche, le belle esperienze e le risorse umane ed economiche che la Brianza ha saputo mettere in campo in questi anni di accoglienza diffusa.

Non ha avuto seguito la richiesta della destra, precisamente del Movimento nazionale perla sovranità, di impedire la manifestazione e gli organizzatori sono più che soddisfatti di aver raggiunto quota 100 associazioni coinvolte.