La Chiocciola Baby a Varedo riapre dopo il devastante incendio. Il nuovo punto vendita si trova in via Torino. E il 2 marzo in programma l’inaugurazione.

In pochissimo tempo si sono rimessi in piedi. Dopo il devastante incendio che ha distrutto il punto vendita storico de “La Chiocciola”, a Varedo, lo staff ha diffuso in queste ore sulla Pagina Facebook il video dell’apertura del nuovo punto vendita, in via Torino.

L’incendio

Erano da poco passate le 20, sabato 5 gennaio, quando il megastore di via Circonvallazione prese fuoco e in poche ore finì divorato dalle fiamme. Le fiamme sarebbero partite dagli uffici che si trovano sul retro del negozio. Da lì si sarebbero propagate all’abitazione superiore e e poi al punto vendita, andato completamente distrutto.

La voglia di ricominciare

La famiglia Romanò, da quarant’anni anima de “La Chiocciola” si era detta fin da subito determinata a trovare un capannone da utilizzare come temporary store, nell’attesa di ricostruire il punto vendita storico sulla Monza Saronno.

Detto fatto. Il nuovo store di via Torino è in allestimento ma già aperto al pubblico. E per il 2 marzo prossimo è prevista l’inaugurazione ufficiale.