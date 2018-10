Doppio appuntamento a Seregno in vista della canonizzazione di Papa Paolo VI.

Mostra in Basilica con le foto d’epoca

In vista della beatificazione, in programma il 14 ottobre a Roma, sabato verrà inaugurata una mostra sulla figura di Giovanni Battista Montini. La galleria verrà allestita dal 6 ottobre presso l’aula monsignor Citterio interna alla Basilica San Giuseppe. In esposizione le fotografie che ritraggono le visite effettuate dal monsignore tra il 1955 e il 1960, periodo in cui ricoprì il ruolo di arcivescovo di Milano. La mostra potrà essere visitata fino al 21 ottobre negli orari di apertura della chiesa.

Conferenza al collegio Ballerini

Sempre in omaggio alla figura di Papa Paolo VI ci sarà un secondo appuntamento. Si tratta dell’incontro in programma giovedì 11 ottobre, alle 21, presso il Collegio Ballerini. Il rettore don Guido Gregorini terrà un incontro sull’eredità di Montini dal titolo «La fede di Paolo VI».